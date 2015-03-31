г. Москва, Алтуфьевское ш. , 48, корп. 1 м. Отрадное, м. Алтуфьево, м. Бибирево (есть парковка)
Отель ELIMAR – это «остров» тепла, уюта, тишины и потрясающих интерьеров. Каждый номер оформлен в своём индивидуальном стиле. Каждая деталь, каждый предмет скажет Вам, что Вас здесь ждали, подбирали для Вас всё самое лучшее, качественное и красивое. Чтобы Вы, приходя сюда, забывали обо всех заботах, отдыхали от суеты и шума большого города.
До встреч наши любимые и дорогие гости
Прекрасное место для свиданий, понравилось то, что есть выбор разных по стилю номеров. Мы забронировали «Оксфорд», что интересно, сам ресепшн в английском стиле. Просторно, все новое и стильное. Сам номер был большим, с собственным душем. Рекомендую тем, кто хочет разнообразия и хорошо отдохнуть от забот.
Друзья посоветовали недавно открывшийся отель, уверяли что мне понравится) Хочу сказать, что отель превзошел все мои предполагаемые ожидания. Он сам по себе небольшой, и при этом разнообразный. Думала какой номер выбрать, ведь они все абсолютно разные. Бали мне очень пришелся по духу, атмосфера медитативная, на фоне играла релаксирующая музыка. Много зелени в антураже, также статуэток Будд. И самое классное: это джакузи! О Боги, я так отдохнула!!! Ребят, хотите релакса и качественно отдохнуть, Бали самое то! Спасибо за потрясающий отдых!
Выражаю владельцам отеля огромную благодарность за прекрасные номера! Я не мог разу выбрать номер, и решил взять 6 часов, где 3 часа пробыли в Бонде и 3 часа в 1001. Девушке очень понравилось, она была в полнейшем восторге и экстазе 😉 Еще вернемся, попробуем другие номера))