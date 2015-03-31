Отель ELIMAR – это «остров» тепла, уюта, тишины и потрясающих интерьеров. Каждый номер оформлен в своём индивидуальном стиле. Каждая деталь, каждый предмет скажет Вам, что Вас здесь ждали, подбирали для Вас всё самое лучшее, качественное и красивое. Чтобы Вы, приходя сюда, забывали обо всех заботах, отдыхали от суеты и шума большого города.

До встреч наши любимые и дорогие гости